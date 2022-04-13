Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, яку важко впізнати після нової пластичної операції та в окулярах, записала відеозвернення до президента Володимира Зеленського.

"Прошу вас вжити всіх необхідних дій для негайного звільнення мого чоловіка, Медведчука Віктора Володимировича. Якого незаконно утримує СБУ. Віктор Володимирович не порушував жодних законів України та не покидав її територію. Він завжди виступав за мир та діалог, розголос в Україні. І вам, пане президенте, це дуже добре відомо", – наголошує Марченко.

Вона каже, що її чоловіка переслідують за політичними мотивами "всупереч законам України та нормам міжнародного права".

"Його життя має бути поза небезпекою. Я чекаю вашої відповіді", – ультимативно наголосила кума путіна.