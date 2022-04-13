В Ірпені в районі Романівки внаслідок обстрілу згоріла будівля настоятеля храму на честь великомученика Георгія Побідоносця та постраждала сама церква.

Настоятель храму протоієрей Володимир Молнар на цей час відправив матушку з трьома дітьми до небайдужих людей на західну Україну, повідомляє Центр інформації УПЦ.

Відразу після обстрілу та пожежі вдалося зібрати для родини священника гроші, яких наразі на перший час вистачить лише на їжу, одежу та саме необхідне. Але цієї суми недостатньо, щоб відновити житло та хоч якось утримувати сім'ю з дітьми під час війни.

Отець Володимир розповів, що не стоїть питання, щоб купити чи побудувати дім. Йдеться саме про повсякденні витрати сім'ї з трьома дітьми, які разом з кришою над головою втратили все необхідне.

Також важливо якнайшвидше відновити постраждале житло, щоб воно хоч мінімально було придатним для проживання.

Як повідомлялося, 6 березня в Ірпені в районі Романівки внаслідок обстрілу згоріла будівля настоятеля храму на честь великомученика Георгія Побідоносця протоієрея Володимира Молнара, дуже постраждала сама церква.

"Згоріло все, лишилося просто згарище від нашого будинку. Найбільше мені шкода, що загубилася історія, фотографії, альбоми як мої діти народжувалися, маленькими росли, ікони, які подаровані багатьма добрими друзями", - розповів священик.

Священнослужитель у сані 25 років, цього року планували освятити новий храм. Протоієрею Володимиру Молнару потрібна молитовна та фінансова підтримка.

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