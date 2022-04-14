В росії ЗМІ повідомили про вибух у Краматорську раніше, ніж він відбувся насправді

В росії "РІА Новини" запостили інформацію про вибух у Краматорську о 10:25, хоча перші повідомлення в чатах з'явилися приблизно о 10:30, що підтверджують більшість людей