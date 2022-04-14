Окупанти з вертольотів обстріляли села Харківської області [ Редагувати ]
У четвер, 14 квітня, російські війська з вертольотів обстріляли низку сіл Харківської області. Пошкоджені будинки, двоє дітей отримали поранення. Про це повідомляє голова Золочівської громади Віктор Коваленко, пише "Суспільне. Харків".
До обіду сьогодні дуже сильно обстріляли Золочів. Є зруйновані приватні будинки, підприємства. Потім обстріляли Одноробівку, це село нашої громади практично на кордоні з рф. Там 8 пошкоджених і 4 повністю зруйнованих будинки.
Крім того, російські війська атакували й село Олександрівку.
Після цього почали обстрілювати сусідню Олександрівку. Залетіли туди два російських вертольоти й почали гатити. Поранені двоє дітей - школярі 9 і 11 років. Поранення у шию, у стегно. Відправили у лікарню.
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