Голова РНБО Олексій Данілов заявив про те, що влада України чекала вторгнення російських військ 22 лютого. Про це він сказав в інтерв'ю ВВС Україна.

Ми усвідомлювали, що відбуватиметься на території нашої країни. Більше того, дата нападу була не 24 лютого, а 22-го. Вони 22 лютого мали напасти на нашу країну в тому форматі, який є зараз. Єдине, чого ми не очікували. - це те, що буде задіяна територія Білорусі, дискусії про це були, але, в результаті, ми вважали, що це буде по-іншому. Але сталося, як сталося. І звинувачувати нас, що ми не готувалися – абсолютно некоректно. Ми не могли вийти публічно і сказати населенню: "Друзі, 22 лютого починається війна". Це неприпустимі речі з погляду державного управління. Але ми готувалися.

Він розповів, що у ніч нападу керівництво країни зібралося на засідання.

Я можу сказати, коли 24 лютого о 5-й ранку, хоча насправді вторгнення почалося о 3:40, саме тоді на територію Луганської області зайшла перша колона російських танків - то колись десь із п'ятої до половини шостої зібралися члени РНБО, біля нас уже були заздалегідь заготовлені всі нормативно-правові документи, які ми повинні прийняти. І хто каже, що ми не готувалися, той просто не розуміє, як усе це відбувається.

Як доказ підготовки до вторгнення Данілов назвав те, що Україна вже 50 діб успішно відбиває напад.



За його словами, 22 лютого ввечері розвідка України мала докази, що в рф видали накази про наступ, але потім змінили дату на 24 лютого.

Також Данілов каже, що на Заході прогнозували, що Україна протримається у війні 21 добу. На думку Данілова, західні розвідки, порівняно з військовими силами країн, не врахували бажання українського народу відстоювати свою землю і захищати свою свободу.

Крім того, голова РНБО нагадав, що 1 січня набув чинності закон "Про національний спротив, яким створювали батальйони територіальної оборони".