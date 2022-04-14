У росії заявили про новий "обстріл" з боку України [ Редагувати ]
Губернатор Бєлгородської області росії В'ячеслав Гладков звинуватив Україну у нібито обстрілі російської території. За його словами, під "обстріл" потрапило село Журавльовка. Про це заявив Гладков у Telegram-каналі.
Був обстріл з боку України нашого села Журавльовка. Є пошкодження житлових будинків, соціальних об'єктів. Інформації про жертв та постраждалих нема.
Він додав, що у селі до цього було оголошено режим надзвичайної ситуації, а люди були евакуйовані за його межі.
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