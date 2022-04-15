У Київській області виявили тіла 900 українців, вбитих окупантами [ Редагувати ]
У Київській області виявили уже 900 тіл цивільних осіб, які були вбиті російськими військовими. Найбільше жертв у Бучі.
Про це повідомляє на брифінгу керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
"З жалем скажу, що сьогодні перетнута межа в 900 тіл загиблих цивільних, яких ми знайшли та передали судмедекспертам для детального огляду. Це вже 900 загиблих від рук російської армії (в Київській області - ред.)", - зазначив Нєбитов.
Він додав, що найбільше жертв виявили в Бучі. Там було знайдено близько 350 тіл мирних жителів.
"Найбільше загиблих у Бучі. З Бучі ми вивезли понад 350 тіл. Значно менше було у Вишгородському та Броварському районах", - додав очільник поліції.
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