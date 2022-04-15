Українська розвідка та іноземні партнери наразі не бачать ознак того, що росія може застосувати проти України ядерну зброю. Про це на брифінгу заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

Ядерна зброя - це так званий останній козир російської федерації. Наразі ми не бачимо ознак того, що росія може застосувати цю зброю. Таких відомостей немає у нашої розвідки. Також наші іноземні партнери та іноземні розвідки, з якими ми маємо співпрацю та обмін інформацією, також поки що цього не підтверджують.

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Речник Міноборони додав, що Україна має бути готова до будь-якого розвитку ситуації, "в тому числі, можливо, й до такого дуже негативного прецеденту".

Станом на зараз ми не прогнозуємо цього.

Нагадаємо, що 27 лютого президент росії володимир путін наказав військовим привести "сили стратегічного стримування" з ядерними боєголовками в режим підвищеної готовності.

Американська розвідка застерігає, що Кремль може вдатися до ядерної зброї, якщо відчуватиме наближення своєї поразки в наземній війні.