В п'ятницю, 15 квітня, над Одесою протиповітряна оборона збила ворожий безпілотний літальний апарат "Орлан-10".

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Зазначається, що збитий безпілотник збирав розвідувальні дані про військові об'єкти та об'єкти інфраструктури.

Окрім того, вранці окупанти випустили ракету по одному із одеських районів.

"Усі повинні розуміти, що після потоплення крейсера "Москва" буде існувати підвищена загроза нанесення ракетних ударів. Тому вранці ворог випустив ракету по одеському районі", - сказав Марченко.

Повідомляється, що на щастя, ракета розірвалась у повітрі та ніхто не постраждав.