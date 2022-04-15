"Давай там, украинских баб насилуй": знайдено російського вояка з дружиною з плівок СБУ (фото, відео) [ Редагувати ]
Російського окупанта, якого дружина закликала ґвалтувати "українських баб", знайшли журналісти "Радіо Свобода".
12 квітня СБУ опублікувала фрагмент перехопленої телефонної розмови російського військовослужбовця із дружиною. Жінка говорить своєму чоловіку-загарбнику.
Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ниче не говори. Понятно? Главное - предохраняйся там.
Російський військовий, якому його власна дружина "дозволила" ґвалтувати "українських баб", на момент дзвінка перебував на Херсонщині. Обидва номери використовувалися під час реєстрації двох акаунтів у соціальній мережі "ВКонтакте".
Це - 27-річний Роман Биковський та його дружина - Ольга Биковська, у дівоцтві - Пінясова. Обидва - родом з Орловської області РФ.
Роман Биковський як мінімум у 2016 році служив у військах нацгвардії РФ. Після закінчення строкової служби військовослужбовець з дружиною та новонародженим сином переїхали в окупований Росією Крим. Схоже, родина Биковських й досі живе в Криму.
Нагадаємо, що рашисти ґвалтують неповнолітніх дівчаток і навіть хлопчиків.
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