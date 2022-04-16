У США дали прогноз, скільки триватиме війна в Україні [ Редагувати ]
США очікують, що війна в Україні триватиме до кінця 2022 року. Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив європейським союзникам, повідомляє CNN.
Телеканал зазначає, що раніше США прогнозували швидке завершення вторгнення Росії до України.
Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван на початку квітня говорив, що наступна фаза збройного конфлікту в Україні може мати затяжний характер. За його словами, вона може тривати "місяці чи довше".
Нагадаємо, що США нададуть Україні протикорабельні ракети.
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