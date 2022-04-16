Українська компанія PariMatch продовжує працювати в Білорусі. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив політолог Петро Охотін.

Коментуючи відносини між Україною та Білоруссю, Охотін заявив, що бізнес має бути покараний за роботу в диктаторських країнах.

Власним прикладом показувати як карати бізнес, який процвітає в диктаторських країнах. Подруга скинула фотки з Мінська. Так, це символіка PariMatch. Без коментарів. Мені подобається ініціатива Зеленського щодо підтримки Білоруського батальйону в складі ЗСУ. А ось щодо відповідальності бізнесу ще потрібно працювати.

Також політолог вважає, що Україна має підтримувати противників самопроголошеного президента Лукашенка.

"Уже зараз потрібно (і я знаю, що деякі люди цим займаються) давати чіткі інструкції для тих білорусів, які готові активно виступати проти режиму Лукашенка. І показувати шлях виходу тим, хто не активний у політиці", - резюмував він.