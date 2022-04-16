Померла актриса Ліз Шерідан, яка зіграла в серіалі "Альф", "Санта-Барбара" і "Мелроуз" [ Редагувати ]
Американська актриса Ліз Шерідан пішла з життя у віці 93 років. Про це повідомляє The Hollywood Reporter. Представник актриси розповів, що вона померла уві сні "від природних причин".
Ліз Шерідан відома за серіалом "Альф" (1986-1990), де вона грала сусідку сім'ї головних героїв. На її рахунку понад 70 ролей, здебільшого у серіалах. Серед них:
- "Кегні і Лейсі" (1981–1988);
- "Сімейні узи" (1982–1989);
- "Ремінгтон Стіл" (1982–1987);
- "Команда "А" (1983–1987);
- "Вона написала вбивство" (1984-1996);
- "Санта-Барбара" (1984-1993);
- "Хто тут Бос?" (1984-1992);
- "Детективне агентство "Місячне світло" (1985-1989);
- "Сайнфелд" (1989-1998);
- "Мелроуз Плейс" (1992-1999).
Також була актрисою озвучки у популярних мультсеріалах "Життя з Луї" (1994–1998) та "Американський тато".
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