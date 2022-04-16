Американська актриса Ліз Шерідан пішла з життя у віці 93 років. Про це повідомляє The Hollywood Reporter. Представник актриси розповів, що вона померла уві сні "від природних причин".

Ліз Шерідан відома за серіалом "Альф" (1986-1990), де вона грала сусідку сім'ї головних героїв. На її рахунку понад 70 ролей, здебільшого у серіалах. Серед них:

"Кегні і Лейсі" (1981–1988);

"Сімейні узи" (1982–1989);

"Ремінгтон Стіл" (1982–1987);

"Команда "А" (1983–1987);

"Вона написала вбивство" (1984-1996);

"Санта-Барбара" (1984-1993);

"Хто тут Бос?" (1984-1992);

"Детективне агентство "Місячне світло" (1985-1989);

"Сайнфелд" (1989-1998);

"Мелроуз Плейс" (1992-1999).

Також була актрисою озвучки у популярних мультсеріалах "Життя з Луї" (1994–1998) та "Американський тато".