Втрата крейсера "Москва" та десантного корабля "Саратов" значно послабила позиції російського флоту в Чорному морі. Про це повідомляє розвідка Великої Британії. Флагман Чорноморського флоту Росії виконував ключову роль як командного корабля, так і вузла протиповітряної оборони. Ба більше, "Москва" стала ще й найдорожчою втратою федерації у війні з Україною.

Скільки коштував флагман? І що ще має Росія у складі свого флоту? Розкажемо далі.

За два тижні до вторгнення в Україну Росія провела чи не наймасовіші у новітній історії військово-морські навчання. Тільки за офіційними даними, залучили півтори сотні кораблів усіх флотів.

Військово-морський флот - один з трьох видів Збройних сил Російської Федерації. Він здатен завдавати ядерних ударів по наземних об'єктах, знищувати судна у відкритих водах і на базах, порушувати морські комунікації та висаджувати десанти.

Але… Після розпаду СРСР військово-морський потенціал російського флоту став стрімко зменшуватися. Отож з великої морської держави РФ фактично перетворилася на країну регіонального рівня.

Військово-морський флот Росії складається з: Балтійського, Північного, Тихоокеанського, Чорноморського флоту, а також з Каспійської флотилії.

В основі їхньої бойової сили - атомний підводний флот. Та, якщо СРСР за часів Холодної війни мав чотири сотні субмарин, то в РФ їх нині вшестеро менше. Це 12 атомних підводних човнів з балістичними ракетами, 8 атомних підводних крейсерів із крилатими ракетами, 11 багатоцільових атомних підводних човнів та понад 20 дизельних. І ще до десяти атомних і дизельних підводних човнів спеціального призначення.

Надводних кораблів різних класів, зокрема й катерів, у бойовому складі ВМФ Росії - 223 одиниці. Серед них найбільше малих протичовнових та малих ракетних кораблів. Разом їх близько півсотні. Великих десантних кораблів у Росії - 21.

Крім того, ВМФ має в своєму розпорядженні численний парк тральщиків і катерів різних типів.

Найпотужнішим військовим судном РФ є атомний ракетний крейсер "Пьотр Вєлікій", Північного флоту.

На другому місці - ракетні крейсери проекту "Атлант". Таких на озброєнні Росії було три: це флагман Тихоокеанського флоту "Варяг", "Маршал Устінов" з Північного флоту, а також широковідома "Москва".

Крейсер цей дістався Росії у спадок від Радянського Союзу. І ще донедавна був хоч і старою, але гордістю Військово-морського флоту Федерації.

2014-го "Москва" брала участь в операції з незаконної анексії Криму. А пізніше - у війні в Сирії.

У ніч на 14-те квітня дві українські ракети "Нептун" вразили флагман. І нарешті він пішов саме туди, куди його послали прикордонники з острову Зміїний на початку війни.

Цей момент увійшов в історію зокрема й завдяки "Укрпошті", яка випустила відповідну марку. Символічно, що у продаж вона надійшла якраз тоді, коли "русскій карабль" ішов на дно.

Євген, житель Києва:

Вчора сталася визначна подія в цій війні, наші Збройні сили причетні до знищення флагманського судна агресора, тому я вважаю, ця подія має бути відображена в кожного в пам'яті.

Кінець "Москви" також знаменує найдорожчу втрату РФ у війні проти України. За даними видання "Форбс", знищений крейсер коштує 750 мільйонів доларів. На другому місці транспортний літак Іл-76 за 86 мільйонів.

А на третьому - ще одне російське судно - великий десантний корабель "Саратов" за 75 мільйонів доларів.

Всього за 7 тижнів війни ЗСУ перетворили на металобрухт понад 5 тисяч одиниць російської техніки, вартістю майже 11 мільярдів доларів.

Якщо додати до цього ще й 20 тисяч убитими, то це більше, ніж СРСР втратив в Афганістані за 10 років війни.

Більше, ніж Росія офіційно втратила за дві чеченські війни. І більше, ніж армія США втратила за 20 років війни в Іраку та Афганістані.