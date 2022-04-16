У кадировських "тіктокерів" стався конфуз під час запису чергового ролика [ Редагувати ]
Кадировці під час зйомки чергового "тіктоку" потрапили під справжній обстріл. На відео видно, що вони не були до цього готові.
Відповідне відео опублікували декілька каналів у Telegram, зокрема волонтерський центр "Останній Блокпост".
"Вони попали під справжній обстріл і на відео замість пафосних пострілів - паніка та втеча", - йдеться у повідомленні.
Також видно, що горить декілька машин в результаті обстрілів. Самі кадировці вдалися до втечі.
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