Кадировці під час зйомки чергового "тіктоку" потрапили під справжній обстріл. На відео видно, що вони не були до цього готові.

Відповідне відео опублікували декілька каналів у Telegram, зокрема волонтерський центр "Останній Блокпост".

"Вони попали під справжній обстріл і на відео замість пафосних пострілів - паніка та втеча", - йдеться у повідомленні.



Також видно, що горить декілька машин в результаті обстрілів. Самі кадировці вдалися до втечі.