Санкції і бізнес. Євросоюз нарешті закрив лазівку, через яку країни ЄС продовжували продавати зброю Росії. Про що саме йдеться? Хто та яку зброю продавав попри заборони після анексії Криму - розкаже Олена Абрамович.

Більше не продавати зброю Росії країни-члени Євросоюзу вирішили ще у 2014-му. Санкційний пакет називався відповіддю на "дії росії, які дестабілізують Україну". Вираз "російська агресія" в офіційних документах тоді ще не вживався. Та й збройне ембарго, швидше за все, Брюссель запровадив не стільки через анексію Криму та війну на Донбасі, скільки через збитий росіянами пасажирський літак з майже трьохстами громадянами ЄС на борту - боїнг 777, що виконував рейс МН17. Санкції опублікували в офіційному журналі ЄС через два тижня після авіакатастрофи.

Рішення Ради ЄС від 31 липня 2014 року:

"Слід заборонити продаж, постачання, передачу або експорт товарів подвійного призначення для військового використання або військовим кінцевим споживачам в Росії."

У той же час невійськовим підприємствам експортувати товари військового призначення ці санкції не забороняли. І росія активно цим користувалась до останнього. Замовляла у європейців усе що завгодно через заводи-посередники.

Наприклад, ще в листопаді 2021 "Липецький Механічний завод" вів перемовини з італійцями та бельгійцями про закупівлю - увага - лінії для виробництва набоїв. Доступ до відповідного листування отримали хакери Anonymous - зламали скриньки після початку війни.

Дмитро Дубілет, ексміністр Кабміну:

Компанія "Липецький механічний завод" до списку санкцій не потрапила. Формально цей завод належить фізичній особі Тимуру Гарєєву. Проте з листування чітко видно, як липецький завод діє у своїх закупівлях на користь "Калашникова". Зрештою, "Калашников" отримує конфіденційну комерційну пропозицію, підписану бельгійським директором.

Та щоб дізнатися про такі оборудки допомога хакерів не завжди потрібна. Розслідувачі групи Investigate Europe проаналізували відкриті дані офіційної робочої групи Рада з експорту озброєнь ЄС. Результат - шокував.

Ці дані з усіх офіційних реєстрів експорту зброї 27 країн ЄС показують, що в період з 2015 по 2020 рік щонайменше 10 країн-членів ЄС експортували до Росії зброї на загальну суму 346 мільйонів євро. Франція, Німеччина, Італія, Австрія, Болгарія, Чехія, Хорватія, Фінляндія, Словаччина та Іспанія - різною мірою - продавали Росії "військове обладнання".

За даними розслідування, ці країни продавали і ракети, і бомби, і торпеди, і гармати і навіть кораблі. Виявилось, санкції стосувались лише нових контрактів. Тобто усе, що росія замовила до 2014-го, можна було виконувати. Більше того, можна було виконувати і додатки до чинних контрактів. І таким чином, наприклад, Франція, у 2015-му видала в десятки разів більше дозволів на експорт зброї до рф, ніж у 2014-му. На совісті Парижа майже половина усієї зброї, яку Москва отримала від ЄС.

Розслідування Investigate Europe:

"З 2015 року Франція надала дозвіл на експорт військового обладнання, що відноситься до категорії "бомби, ракети, торпеди, заряди вибухівки", безпосередньо летальної зброї… Кількість дозволів, виданих Францією, різко зросла у 2015 році, одразу після ембарго. У 2014 році французька влада все ще давала дозвіл на відправку до Росії "хімічних агентів", "біологічних агентів", "засобів боротьби з масовими заворушеннями", "радіоактивних матеріалів". "

Другий за обсягами проданої зброї помічник у війні Росії - Німеччина. Берлін, щоправда, постачав більше товари подвійного призначення. Наприклад, деталі, які могли використовуватися як на звичайних автівках, так і на бронетранспортерах. Той факт, що Москва, звісно, використала їх не з тою метою, яку декларувала, доказували німцям уже наші дипломати.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Українські військові захопили на полі бою чергову колекцію російської техніки. Там, зокрема, були броньований автомобіль Тигр, зенітний комплекс Панцир та інше смертоносне залізяччя. Відкрили тигру капот, а там - сюрприз: деталі німецької компанії BOSCH. В Панцирі також.

Дмитро Кулеба розповів цю історію на німецькому телебаченні, скандал вилився в урядове розслідування, а компанія BOSCH оголосила, що припиняє постачання компонентів для вантажівок до Росії. Тим часом Євросоюз узявся закривати усі ці лазівки тільки в останніх пакетах санкцій. Верховний представник ЄС з питань безпеки Жозеп Боррель перед самітом НАТО тиждень тому на моє запитання - як же так, відповів, що санкції мають бути поступові. А коли я уточнила, чому б їх було не запровадити ще у грудні-січні, коли ЄС висловлював глибоку стурбованість з приводу накопичення російських військ не знав, що й сказати.

-Це ж військові санкції. Навіщо було з ними чекати? -Які ще військові санкції, що ви маєте на увазі під військовими санкціями? -У четвертому пакеті йдеться про заборону будь-яких операцій з російськими державними військовими підприємствами. Для мене це було великим сюрпризом, що це зʼявилось, власне, лише у четвертому пакеті. Чому це не було зроблено ще у 2014-му під час анексії Криму? Наприклад, Бельгія продовжувала.. - Вибачте, але я не знаю, про що ви говорите (розвертається і йде).

А говорила я про перший пункт із опису четверного пакету санкцій на сайті Ради ЄС. Цитую - "Повна заборона будь-яких операцій з деякими російськими державними підприємствами в різних галузях - зокрема військово-промисловим комплексом Кремля". Остаточно закрив лазівку щодо продажу європейської зброї росії Брюссель уже наступним, пʼятим пакетом санкцій. Ним заборонили виконувати будь-які контракти, а не просто підписувати нові. Щоправда, у прес-релізі про це не згадали, аби не привертати до цього факту увагу журналістів, кажуть дипломати.