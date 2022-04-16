80 років тому вони тікали і ховалися від німців. Тепер - шукають у німців порятунку від росіян. Українських євреїв, що пережили Голокост, евакуюють до Німеччини. Про людей, які вже вдруге переживають страшну війну, розкаже Тетяна Логунова.

Валіза на коліщатках і кілька торбинок. Мінімум речей, максимум обіймів та усмішок. Німецькі парамедики на кордоні з Польщею зустрічають біженців з України. Людей, які пережили Голокост і тепер шукають у німців захисту від Росії.

Олаф Хагенауер, представник німецького відділення організації "Червоний Хрест":

Люди дуже раді бути тут. І наші співробітники щасливі, що змогли їх евакуювати. Це ще не кінець подорожі, ми їдемо далі, до Берліна. Одразу кілька організацій чекають на українців, щоб про них подбати.

Це не Берлін, а Франкфурт. Кілька тижнів тому місцевий будинок опіки прихистив киянку Раїсу Валюшкевич. Під час Другої Світової вона з батьками та сестрою тікала з України до Казахстану - він нацистів.

Раїса Валюшкевич, біженка з України:

Война была, наступали немцы и мы бежали, фронт был. Бежали от войны.

Вдруге рятуватися від війни пані Раїсі довелося у 98 років. Від війни, яку в Україну принесла Росія. Представники єврейських організацій запропонували жінці і її літньому сину прихисток… у Німеччині. І вони погодилися.

Вадим, син Раїси Валюшкевич:

Если б не мама, наверное б остался. Маму надо было вывозить. До бомбоубежища 300 метров. Пока дойдешь - либо кончится тревога, либо накроет. Короче, была такая возможность, решили выехать.

До Німеччини їхали кілька днів. На швидкій - до українсько-польського кордону, короткий відпочинок і далі - у супроводі парамедиків - до Франкфурта. У Німеччині, через яку родина пані Валюшкевич свого часу пережила багато горя, жінка почувається тепер як удома.

Раїса Валюшкевич, біженка з України:

Я здесь приобрела вторую родину. Меня здесь очень хорошо принимают. Я благодарна.

Рюдігер Мало - представник міжнародної єврейської організації, яка евакуює українців, що пережили Голокост. Він розповідає: літніх людей важко вмовити виїхати з батьківщини, ще важче - вивезти.

Рюдігер Мало, представник єврейської організації:

Проблем дуже багато. В умовах війни важко знайти швидку. Важко знайти паливо. Карети швидкої допомоги часто ламаються. Гуманітарні коридори часто не працюють. У нас були підопічні, які 3-4 дні сиділи в холодних квартирах, без вікон, а ми не могли їх евакуювати.

Наразі до Німеччини вдалося відправити півсотні людей, які пережили Голокост.

Усі впливові єврейські організації одразу після нападу росії на Україну засудили дії володимира путіна. І закликали його не використовувати терміни "геноцид" та "денацифікація" для спотворення реальності та виправдання вторгнення на територію суверенної держави. Бо це - цинізм, божевілля та маячня.