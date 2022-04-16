У селі Богданівка, що у Броварському районі Київської області, за номерами машини - АА 8895 КК шукають рідних та знайомих розстріляних у цій самій автівці людей.

"Російські нацисти вбили мирних людей, які просто проїжджали повз. Потім, помітивши сліди, окупанти спалили тіла", - пише Сергій Кондратенко, який на своїй сторінці у Facebook опублікував цю світлину.

Як повідомляє "Вечірній Київ", могилу зробили біля воріт одного з будинків. Ймовірно, біля якого й розстріляли цивільних.

У відкритій базі вдалося знайти інформацію про автівку з цими номерами. Попередньо відомо марку авто - Toyota RAV4 білого кольору, зареєстрану у 2013 році. Відомо також, що власник прописаний у Дарницькому районі Києва.