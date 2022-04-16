В суботу, 16 квітня, Генеральний штаб ЗСУ попередив про те, що зберігається загроза нанесення ракетних ударів російськими окупаційними військами по Україні з території білорусі.

Зберігається загроза завдання ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури з території білорусі

Зокрема, на Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. В ході перегрупування військ зафіксовано переміщення залізничним транспортом з території білорусі (залізнична станція "Гомель-Новобілицька"), підрозділів 83-ї окремої десантно-штурмової бригади збройних сил російської федерації.

Також на Сіверському напрямку противник завершує перегрупування військ Центрального військового округу.

Не виключається, що окупанти продовжать ракетні удари та артилерійські обстріли з території рф по об’єктах військової та цивільної інфраструктури України.

За наявною інформацією, імовірність залучення оперативної групи російських військ у Придністровському регіоні Республіки Молдова до збройної агресії проти України залишається низькою.

Крім того, за останню добу противник завдавав авіаційних та ракетних ударів по об’єктах інфраструктури та житлових кварталах із залученням повітряного та морського компонентів.

Через ведення бойових дій на території України перенесено ротацію підрозділів 68-ї загальновійськової армії Східного військового округу в Сирійській Арабській Республіці.

Також сказано, що за наявною інформацією, військкомати Центрального військового округу збройних сил російської федерації агітують військовозобов’язаних, які перебувають у запасі, до підписання короткострокових контрактів терміном від 3 місяців до 1 року.