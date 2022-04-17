Повітряний міст заради України. Німецькі пілоти-аматори на приватних літаках доправляють до українського кордону гуманітарну допомогу. І забирають до Німеччини біженців, яким важко пересуватися наземним транспортом. Про небесних волонтерів - Тетяна Логунова розкаже більше.

Аеропорт німецького міста Майнц. Волонтери організації "Синьо-жовтий Хрест" завантажують у невеликі приватні літаки коробки з медикаментами. Їх пілоти-добровольці мають доправити до польського міста Жевуш. А звідти - через кордон - до України.

Лінда Мей, керівниця організації "Синьо-жовтий Хрест":

Ми відправляємо медикаменти для пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії. Це ліки для онкохворих, перша допомога для людей з переломами, препарати, які необхідно зберігати в холодильнику, як-то, інсулін. Тобто, це вантаж, який треба доправити якомога швидше.

За швидкість доставлення відповідає Рене Лауманн - пілот не за професією, але за покликанням.

Рене Лауманн, пілот:

Літаки - це моє хобі. Дитиною я мріяв стати пілотом, але не склалося. А кілька років тому я отримав ліцензію пілота і тепер літаю у своє задоволення.

Логістика й усі дозволи - парафія менеджера Тревіса Келлі.

Тревіс Келлі, менеджер польотів:

Щоб дістатися ближче до українського кордону, ми летимо в аеропорт, який є ще і базою НАТО. Маленьким літакам там не дуже раді. Тому нам треба було окремо домовлятися з аеропортом і отримувати спеціальні дозволи.

Від Майнца до Жевуша - більше тисячі кілометрів. За штурвалом Рене Лауманн проведе близько трьох годин.

Рене Лауманн, пілот:

Зараз ми на шляху до Польщі. На борту гуманітарний вантаж для України, переважно ліки. На зворотному шляху ми візьмемо з собою пасажирів і доправимо їх до міста Бонн. Це люди, яких важко перевозити наземним транспортом через серйозні проблеми зі здоров'ям. Можливо, діти. Ми ніколи не знаємо точно, хто полетить з нами до Німеччини. Побачимо на місці.

До Німеччини Рене Лауманн забрав літню бабусю. Його колеги - кілька родин з дітьми з обмеженими можливостями та жінку, яка нещодавно перенесла інсульт.

Повітряні мости працюють і на державному рівні. Німеччина великими пасажирськими літаками забирає українських біженців, що втекли від війни до Молдови. Щоб допомогти цій країні впоратися з напливом переселенців. Так до Німеччини вже прибули сотні українців.