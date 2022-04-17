"Если история устроит очередной "нюрнберг", я вихлять не стану": під Києвом знайшли щоденник окупанта [ Редагувати ]
Після звільнення Катюжанки під Києвом у школі знайшли один із щоденників російського військовослужбовця. Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Свої роздуми щодо вторгнення окупант, можливо офіцер, почав описувати з 13 березня - коли російська армія вже майже два тижні як окупувала територію села та окопалася в школі.
Бесит, что никто не говорит правду о потерях, о реальности боевых действий, только и слышу, что "Дело наше верное, победа будет за нами"! Да правильно ли это дело? Залезть в чужую страну и бомбить ее города?
І ще цікава цитата із щоденника:
Хотели блицкриг, а в итоге… сели на пятую точку. Есть ощущение, что история назовет наши действия вторым гитлеризмом и устроит очередной "нюрнберг", я вихлять не стану, виноват, был, воевал, сожалею!
Останній запис у щоденнику датований 19 березня. Що сталося з автором - невідомо.
Нагадаємо, що страшні кадри з деокупованих Бучі, Гостомеля та Ірпеня вразили весь світ і викликали міжнародне обурення звірствами росіян. На звільнених територіях Київщини знайдені братські могили з сотнями загиблих українців. Сотні людей були страчені окупантами просто на вулицях.
по темі
У п’ятницю, 15 квітня, російські війська завдали три ракетних удари по об’єктах у Київській області. Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк
На Київщині тривають активні роботи з відновлення інфраструктури
Українська розвідка оприлюднила дані російських генералів та ОМОНівців
Сценарист серіалу "Картковий будинок" Бо Віллімон зніме документальний фільм про звірства в Бучі та війну в Україні
Президент Франції Еммануель Макрон відмовився назвати дії Росії в Україні геноцидом, як це зробив президент США Джо Байден