SpaceX запустила на орбіту супутник-шпигун для розвідки США [ Редагувати ]
Американська компанія SpaceX 17 квітня запустила ракету-носій Falcon-9 із супутником для Національного розвідувального управління США (NRO). Пуск відбувся з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії у межах місії NROL-85.
NRO є агентством Міноборони США, яке проектує, будує, запускає та експлуатує розвідувальні супутники федерального уряду.
Його діяльність суворо засекречена. Параметри та опис розвідувального супутника не розкриваються.
2 лютого 2022 року з бази Ванденберг SpaceX запустила супутник для потреб розвідки США NROL-87.
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