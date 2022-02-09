Около 40 из 49 микроспутников Starlink компании SpaceX, выведенных на орбиту Земли 3 февраля, сильно пострадали от геомагнитной бури. Об этом сообщается на сайте компании.

Поврежденные спутники совершили неконтролируемый сход с орбиты и уже могли войти в атмосферу Земли.

Спутники, развернутые в четверг, оказались сильно повреждены геомагнитной бурей в пятницу. Команда... перевела их в безопасный режим... Повышенное [лобовое] сопротивление на малых высотах не позволило спутникам выйти из [этого] режима, чтобы начать орбитальные маневры, и до 40 спутников войдут или уже вошли в атмосферу Земли.

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В SpaceX заверили, что сошедшие с орбиты спутники "имеют нулевой риск столкновения с другими спутниками". Вместе с этим конструкция Starlink предусматривает полное разрушение при входе в атмосферу Земли, что означает невозможность падения их обломков на планету или (при другом исходе событий) образования космического мусора.

SpaceX 3 февраля запустила ракету-носитель Falcon 9 с очередной - 36-й - группировкой из 49 микроспутников Starlink.

Орбитальная группировка SpaceX уже насчитывает около двух тысяч космических аппаратов массой 260 кг. В настоящее время SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. В планах компании - создать сеть из 11 тыс. космических аппаратов, а затем увеличить ее до 30 тыс.

Starlink - спутниковая сеть нового поколения, которая сможет обеспечить людей по всему миру широкополосным доступом в интернет. Компания Илона Маска надеется начать предлагать услуги клиентам в США в конце 2020 года. Чтобы получить доступ к сети, пользователям потребуется лишь небольшой терминал.

Ранее сообщалось, что астрономы в ярости от спутников Starlink, поскольку они создают "световое загрязнение" неба и мешают оптическим наблюдениям за космосом.