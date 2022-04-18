Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький закликає сім'ї з маленькими дітьми та людей похилого віку поки утриматися від повернення в регіон, позаяк загроза повітряних атак зберігається, як і фіксується скупчення військ рф на кордоні з областю. Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

Чиновник звернув увагу, що зараз на вулицях щодня стає все більше людей, і жителі повертаються додому після звільнення області від російських окупантів. Однак він рекомендує громадянам зважувати ризики перед подорожжю.

Мої заклики повернутися на Сумщину стосуються більше дорослого, працездатного населення. Ми маємо усі разом працювати над відновленням області та нормальною роботою економіки: робіть те, що вмієте краще за все, це буде найважливішим внеском у нашу перемогу. Сім'ям з маленькими дітьми і людям похилого віку я поки не раджу повертатися.

Глава ОВА пояснив, що повітряні тривоги залишаються, відповідно потрібно щоразу спускатися до укриття, що для мам з малюками та людям в похилому віці не просто.