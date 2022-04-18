Вихідні на Великодні та травневі свята: в уряді зробили заяву [ Редагувати ]
Цього року українці не матимуть додаткових вихідних у квітні та травні через воєнний стан. Про це повідомляє Державна служба України з питань праці.
Статтею 73 Кодексу законів про працю України (далі КЗпП) встановлено 9 святкових днів:
- 1 травня - День праці,
- 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
- 4 неробочі дні - релігійні свята, в які не проводиться робота (7 січня і 25 грудня - Різдво Христове, один день (неділя) - Пасха (Великдень), один день (неділя) - Трійця).
У випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.
Таким чином, навесні 2022 року мали б бути вихідними днями понеділки 25 квітня (перенесення вихідного з 24.04.2022), 2 травня (перенесення вихідного з 01.05.2022) та 9 травня (святковий день).
Навесні 2022 року вихідними днями мали бути понеділки:
- 25 квітня (перенесення вихідного з 24 квітня);
- 2 травня (перенесення вихідного з 1 травня);
- 9 травня (святковий день).
Однак дія статті, що визначає святкові й неробочі дні, призупиняється в умовах воєнного стану. Таким чином цієї весни українці не матимуть додаткових вихідних.
Тому 25 квітня, 2 травня та 9 травня є звичайними робочими днями, робота в які оплачується у звичайному порядку.
Нагадаємо, що "Подробиці" писали про те, як працюватимуть церкви на Великдень у комендантську годину.
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