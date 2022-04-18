Чемпіон України з мотоболу у складі "Ниви" з Вишняків Полтавської області, майстер спорту міжнародного класу Віталій Бойко, який захищає батьківщину від окупагнтів у лавах ЗСУ, отримав тяжку травму та впав у кому. Про це повідомляє мотобольний клуб "Нива".

Шановні вболівальники та любителі мотоболу! В цей нелегкий для всієї країни час ми просимо Вашої допомоги! Наш гравець Віталій Бойко був мобілізований до лав ЗСУ, та при передислокації отримав тяжку черепно-мозкову травму в результаті якої Віталій впав в кому III ступеня. На операцію та реабілітацію потрібні чималі кошти.

На Facebook-сторінці "Ниви" сказані реквізити, куди можна перерахувати гроші для допомоги родині воїна-спортсмена.

Віталій Бойко

Віталій Бойко виступав за збірну України з мотоболу - своєрідного футболу на мотоциклах. На відміну від традиційного футболу, у кожній команді по п'ять гравців. Та й м'яч значно більший і важчий, важить майже кілограм.

Нагадаємо, що футбольний клуб "Прикарпаття" (Івано-Франківськ) майже повним складом склав присягу та вступив до лав Збройних сил України.