Збільшити тиск на Росію. Американська преса цими вихідними повідомила, що Україна просить Штати внести федерацію до переліку країн-спонсорів тероризму. Washington Post повідомляє, що про це під час телефонної розмови Володимир Зеленський попросив Джо Байдена. А от що саме це означає, що змінить? Наш американський спецкор Дмитро Анопченко розкаже все докладно.

Тут багато новин. Станом на зараз відомо про приїзд української урядової делегації вже на наступному тижні. Планується, що її очолить прем'єр Шмигаль, а у складі делегації мають бути і міністр фінансів, і голова Нацбанку, й інші ключові чиновники. Навіщо такий "десант" - теж розповім.

Із 18-го по 24 квітня (тобто весь наступний тиждень) Міжнародний валютний фонд та Світовий банк проводять так звану "Весняну зустріч". Це фактично найбільший фінансовий форум, який відбувається раз на пів року. На його полях традиційно зустрічаються міністри фінансів "великої сімки", в програмі - так само великі дискусії щодо того, як взагалі розвиватиметься світова економіка…

Ну і зрозуміло, що цього разу у центрі уваги буде війна в Україні. Як вона вплине не світ, як цей ціновий удар витримають Європа і Штати, які прогнози щодо економічної ситуації в самій Україні… Круглий стіл, присвячений безпосередньо Україні вже запланований на 21 квітня. Але найцікавіше відбувається якраз у кулуарах. Оскільки вже приїжджають делегації з усього світу, то фінансисти призначають як-то кажуть "на полях" саміту двосторонні зустрічі і неформальні переговори. Ну і от з того, що відомо, українська делегація прагне переговорити і з міністрами фінансів країн ЄС і з керівництвом самого МВФ.

Поки немає офіційних повідомлень, із якими саме проханнями та ідеями летить делегація з Києва, але фінансові аналітики, із якими я поговорив, звертають увагу на такий момент. Так, МВФ підтримує Україну - наприклад, збільшив екстрене фінансування до майже півтора мільярда доларів… Але траншів - в умовах війни явно мало.

І тут є два питання. Перше - саме МВФ міг би стати мозковим центром для глобальних зусиль із відновлення України. Акумулювати кошти - і міжнародних структур, і донорів… Про це, власне, і має сенс домовлятися. Поки що глава фонду Крісталіна Георгієва каже - разом із міжнародними партнерами Фонд готується до масштабного плану допомоги. І вже відкрив спеціальний рахунок для збору коштів. А припинення війни Георгієва вважає одним з трьох найважливіших пріоритетів для всього світу. Далі - пряма мова.

Крісталіна Георгієва, директор-розпорядник МВФ:

Російське вторгнення в Україну спричинило ефект за трьома напрямками. І перший з них - зростання цін. На нафту, газ, метал… Але якщо подивитися на проблему з точки зору простої людини, найбільш драматичним наслідком є продовольча криза, оскільки все це додається до проблем, які і без того вже існували. В багатьох країнах - у тій же Африці - цього року погані врожаї, тому війна зараз це більше б'є по світу.

Ну а більш глобальне - і водночас більш складне питання - борги України перед МВФ. Так, навіть в умовах війни Київ стабільно їх виплачує, але по великому рахунку Фонд (і для нього це непопулярна тема, але її все одно треба порушувати) міг би припинити нарахування відсотків, або - ще краще - взагалі списати частину боргів. Питання тут непросте - але діалог потрібен. Всі ці питання і порушуватимуть наступного тижня під час вашингтонських зустрічей.