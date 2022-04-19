Коли закінчиться війна в Україні: Арестович дав новий прогноз [ Редагувати ]
Ракетні удари по території України окупанти завдаватимуть до кінця війни. Про це в ефірі національного телемарафону заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
Ракетні удари по наших містах будуть до останнього дня війни, і безпечних місць зараз не існує. Дуже багато ще ракет, вони переважно б'ють ракетами повітряного базування, які, зокрема, Україна передала за результатами Будапештського меморандуму. У цьому велика іронія полягає... Але я думаю, що ще місяць вони битимуть, тут ми маємо позбутися ілюзій у цьому сенсі.
Арестович додав, що таких ракет у росії залишаються ще сотні. І окупанти планують робити це не менше місяця.
З огляду на те, що в ракетному залпі зазвичай 5-10 ракет, можна порахувати на скільки ракетних залпів у них залишилося.
Радник глави Офісу президента вважає, що частину ракет росія залишить на "жахливу війну з НАТО".
Арестович повторив, що у росії закінчуються оперативні резерви. Останні сили окупанти відправили в напрямку Гуляйполя та в напрямку Слов'янська та Краматорська з боку Ізюма.
Нагадаємо, що очільник МЗС росії сергій лавров зробив заяву щодо використання ядерної зброї проти України.
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