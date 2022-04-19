Ракетні удари по території України окупанти завдаватимуть до кінця війни. Про це в ефірі національного телемарафону заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Ракетні удари по наших містах будуть до останнього дня війни, і безпечних місць зараз не існує. Дуже багато ще ракет, вони переважно б'ють ракетами повітряного базування, які, зокрема, Україна передала за результатами Будапештського меморандуму. У цьому велика іронія полягає... Але я думаю, що ще місяць вони битимуть, тут ми маємо позбутися ілюзій у цьому сенсі.

Арестович додав, що таких ракет у росії залишаються ще сотні. І окупанти планують робити це не менше місяця.

З огляду на те, що в ракетному залпі зазвичай 5-10 ракет, можна порахувати на скільки ракетних залпів у них залишилося.

Радник глави Офісу президента вважає, що частину ракет росія залишить на "жахливу війну з НАТО".

Арестович повторив, що у росії закінчуються оперативні резерви. Останні сили окупанти відправили в напрямку Гуляйполя та в напрямку Слов'янська та Краматорська з боку Ізюма.

Нагадаємо, що очільник МЗС росії сергій лавров зробив заяву щодо використання ядерної зброї проти України.