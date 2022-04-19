На "нинішній стадії конфлікту" росія розглядає лише опцію звичайних озброєнь в Україні, а не ядерних. Про це заявив міністр закордонних справ РФ сергій лавров в інтерв'ю телеканалу India Today.

росія не розглядає можливості використання в Україні ядерної зброї, йдеться лише про звичайні озброєння... На цій стадії ми розглядаємо опцію звичайних озброєнь.

Раніше про відсутність планів застосовувати ядерну зброю в Україні заявляв прес-секретар путіна Дмитро Пєсков. За його словами, у Росії ніхто навіть не розглядає таку ідею.

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Нагадаємо, що 27 лютого президент росії володимир путін наказав військовим привести "сили стратегічного стримування" з ядерними боєголовками в режим підвищеної готовності.

Американська розвідка застерігає, що Кремль може вдатися до ядерної зброї, якщо відчуватиме наближення своєї поразки в наземній війні.

У березні газета The New York Times повідомила, що у США створили спеціальну групу "Тигр", яка розробляє план відповіді Вашингтона на випадок, якщо Москва використовує ядерну, біологічну чи хімічну зброю.