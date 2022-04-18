Зеленський відреагував на ракетні удари по Львову [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент України Володимир Зеленський прокоментував ракетні удари, які окупанти завдали сьогодні, 18 квітня, по Львову та Дніпропетровській області.
За його словами, світ забере у росії значно більше, ніж ракета в Україні.
Він додав, що через кожне втрачене життя, усі повинні сприймати рф, як загрозу.
"Сьогоднішні ракетні удари по Львову та Дніпропетровщині та будь-які інші російські ракетні удари означають лише одне - ми, світ та історія заберуть у росії значно більше, чим російські ракети в Україні. Кожне втрачене життя - це аргумент лише для того, щоб українці та інші вільні народи покоління за поколіннями сприймали росію виключно, як загрозу", - сказав Зеленський.
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