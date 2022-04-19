Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що кінець війни з росією буде вирішуватися на полі бою. За його словами, це питання не планується вирішити шляхом переговорів.

Про це сказав Кулеба телеканалу France24.

"Кінець цієї війни буде вирішуватися на полі бою, а не за столом переговорів", - сказав Кулеба, відповідаючи на питання про те, чи можуть переговори України і росії привести до закінчення війни.