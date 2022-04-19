"Кінець війни вирішуватиметься на полі бою": Кулеба про переговори з росією [ Редагувати ]
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що кінець війни з росією буде вирішуватися на полі бою. За його словами, це питання не планується вирішити шляхом переговорів.
Про це сказав Кулеба телеканалу France24.
"Кінець цієї війни буде вирішуватися на полі бою, а не за столом переговорів", - сказав Кулеба, відповідаючи на питання про те, чи можуть переговори України і росії привести до закінчення війни.
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