Зібрано понад $800 тисяч для фонду "Повернись живим" Джерело: itc.ua

На початку квітня українська компанія GSC Game World розпочала акційний розпродаж ігор серії "Козаки" та S.T.A.L.K.E.R. за для збору грошей для фонду "Повернись живим".

Розпродаж проходив на Steam, GOG, HumbleBundle та інших платформах з 4 по 11 квітня. В результаті було зібрано понад $800 тисяч. Гроші перерахують до благодійного фонду.

З початку повномасштабного вторгнення на гуманітарну допомогу українцям геймери та ігрові компанії пожертвували майже $200 млн.

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Найбільше зібрали Epic Games та Xbox, які перерахували $144 млн до фондів допомоги українським біженцям. Humble Bundle за тиждень зібрав $20 млн, а itch.io – понад $6,5 млн.

У той же час росіянам заборонили купувати ігри компанії-розробника GSC Game World.

Раніше podrobnosti.ua повідомляли, що гру S.T.A.L.K.E.R. 2 перейменували в українському стилі.