Президент Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні до українців зупинився на ситуації з Маріуполем, частину якого продовжують захищати українські воїни. Про це президент сказав у відеозверненні.

Зеленський схвильований станом справ у заблокованому Маріуполі. Смертельна загроза нависла і над захисниками, і над мирними мешканцями міста.

Ситуація у Маріуполі залишається без будь-яких змін максимально жорсткою. Російські військові блокують будь-які намагання організувати гуманітарні коридори та врятувати людей, які опинилися в руках окупантів.

За його словами, загарбники намагаються мобілізувати місцевих мешканців до окупаційних військ. Натомість про долю примусово вивезених до рф щонайменше десяти тисяч маріупольців нічого невідомо.