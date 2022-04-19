"Російські військові блокують будь-які намагання організувати гуманітарні коридори" - Зеленський [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні до українців зупинився на ситуації з Маріуполем, частину якого продовжують захищати українські воїни. Про це президент сказав у відеозверненні.
Зеленський схвильований станом справ у заблокованому Маріуполі. Смертельна загроза нависла і над захисниками, і над мирними мешканцями міста.
Ситуація у Маріуполі залишається без будь-яких змін максимально жорсткою. Російські військові блокують будь-які намагання організувати гуманітарні коридори та врятувати людей, які опинилися в руках окупантів.
За його словами, загарбники намагаються мобілізувати місцевих мешканців до окупаційних військ. Натомість про долю примусово вивезених до рф щонайменше десяти тисяч маріупольців нічого невідомо.
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