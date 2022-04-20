Штурм, надпотужні бомби та відмова від "зелених коридорів". Окупанти нещадно добивають Маріуполь, обстрілюючи місто і з землі, і з неба. Напередодні під масованим авіаударом опинилося й підприємство "Азовсталь". Оборонці міста, які попри все - не здаються та героїчно захищають місто від орди, знову закликали світових лідерів - посприяти дипломатичній деблокаді. Аби рашисти таки дозволили вийти з міста мирним мешканцям.

Що відбувалося у багатостраждальному Маріуполі протягом минулої доби - розкаже Даніїл Снісар.

Це Маріуполь. А точніше те, що залишилося від міста. Тут зруйновано понад 90 відсотків інфраструктури. Російська армія оточила місто на початку березня. Відтоді - наші морпіхи, азовці, прикордонники та силовики - стримують противника. Але ворог виявився більш підступним. Напередодні окупанти розбомбили судноремонтний завод, а за ним, пішли на штурм "Азовсталі".

Святослав Паламар, заступник командира полку "Азов":

Надпотужні бомби скидаються по цілому заводу "Азовсталі". І зараз перебуває там під завалами дуже багато людей. І ми не знаємо повністю ситуацію, але "Азовсталь" повністю розбомблений та знищений практично повністю.

Домовитися про організацію "зеленого коридору" звідти, останній тиждень закликали світ і українська влада, і самі "Азовці". До них долучилися й родичі інших бійців.

Росіяни неодноразово порушували міжнародне право і не дають можливості забирати полеглих бійців. Тіла вони плюндрують. Тому світова спільнота має зробити все необхідне для того, щоб дати можливість евакуювати бійців.

Після початку штурму Росія закликала українські сили негайно скласти зброю та висунула захисникам міста новий ультиматум - відмовитись від опору. Та наші бійці здаватися у руки ворогу так просто не збираються:

Святослав Паламар, заступник командира полку "Азов":

Ми закликали весь цивілізований світ, політиків, які мають стрижень, які можуть рішуче діяти. Але станом на сьогодні жодних рішень по евакуації цивільних і поранених, по евакуації тих хлопців, хто загинув. І я скажу так, що ми будемо продовжувати воювати. Ми будемо використовувати кожен патрон, який у нас залишився.

Росія збирається зрівняти з землею увесь Маріуполь. Про це свідчать перехоплені СБУ записи телефонних розмов сепаратистів.

- Ждем тут сюпризы от России. - Какие? - Трехтонные. С неба. Это будет писец просто. Сказали, сравняют все с землей.

Якщо так станеться, Україна не матиме іншого вибору, як відмовитися від переговорного процесу з Росією. Адже, звільнення Маріуполя - одна з головних умов української сторони:

Олексій Арестович, радник керівника Офісу президента:

Якщо вони доб'ють Маріуполь, мирних переговорів може і не бути, цитуючи слова президента. Тоді наш напрямок дій буде - повне знищення противника, спираючись на західну допомогу. І на те, що росіянам допомоги брати нема де.

Добивають місто й групи кадирівців. На камеру вони влаштовують справжні шоу, обстрілюючи вже зруйновані будівлі. А от, наприклад так вони воюють з повітрям.

У то й же час, бійці полку "Азов" відстежують ворога, який ховається серед житлових масивів...

У місті й досі залишається чимала частина місцевих жителів, які з різних причин не могли виїхати. Електрики, води та газу немає. Тож, змушені заряджати телефони від генераторів, а їжу готувати на багатті.

Ольга, жителька Маріуполя:

Свою квартиру люблю, люблю жить у моря. Я здесь родилась, город свой обожала. Теперь что, ну не знаю. Во-первых, пенсия. Вышла на пенсию. Вообщем, пугает неизвестность. Вот что пугает. Нет воды, нет электричества. Воду носим издалека.

Напередодні ж президент відзначив держнагородами військовослужбовців Збройних Сил України. З них 229 - це бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти, яка разом з іншими підрозділами героїчно захищає Маріуполь. Свої вітання захисникам передають й діти наших воїнів, які зараз відстоюють місто.