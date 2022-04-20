Фінляндія надасть Україні додаткову військову допомогу. Відповідне рішення схвалило керівництво країни. Деталі цих постачань, звісно, триматимуть у секреті. Але - це вже не перша партія озброєння. Тим часом сама країна, яка теж межує з Росією, розмірковує, як убезпечитися від агресивної сусідки. Детальніше - розповість Ольга Жидецька.

Життя у донедавна жвавому прикордонному фінському містечку Іматра майже завмерло. Цей регіон межує з росією. Й в Іматрі розташований один з дев'яти наземних пунктів пропуску з рф. Тут звикли гостинно приймати російських туристів та торгувати з сусідами. Однак після того, як Москва розпочала війну проти України, усе змінилося.

Катрі Латт, голова театрального фестивалю в Іматрі:

Досі ми вважали Іматру дуже безпечним місцем, і ми досі так думаємо. Але у місцевих жителів з'явився страх перед росією. Ми бачимо, що наша сусідка відрізняється від інших країн, і не можна довіряти тому, що там говорять.

В Іматрі мешкає 26 тисяч людей, до 10 відсотків з них - російськомовні. Тут багато змішаних сімей, студентів з росії. Влада регіону відзначає - вихідців з рф особливо побільшало після окупації Криму у 2014 році. Хоча до останнього часу загалом місцеві досить тісно й вигідно співпрацювали з сусідньою країною. Але нині усі зв'язки з росіянами фіни обірвали.

Кіммо Джарва, мер м. Лаппеенрати:

Ми фактично повністю припинили співпрацю з Санкт-Петербургом, де в нас було представництво. Також ми співпрацювали з сусіднім містом Виборгом. Безумовно це дуже позначиться на туризмі й на всій звичній взаємодії.

Російська агресія проти України змусила фінів згадати старі кривди - після радянсько-фінської війни 1939-1940 років країна втратила 11% території, зокрема й Виборг. Хоча й дала гідну відсіч окупантам. У кровопролитному вторгненні до крихітної Фінляндії велетенська армія СРСР зазнала ганебної поразки. Втрати Червоної армії були приголомшливими - 126 тисяч загиблих, а танкова армада просто загрузла у кучугурах та непролазних фінських лісах. І свідки тих подій нині з жахом говорять про можливість повторення історії.

Марія-Лііса Кантоківі, дочка загиблого в радянсько-фінській війні:

Я живу за два-три кілометри звідси, у перших багатоквартирних будинках від російського кордону. Тому, якби те саме сталося тут, ми б першими опинилися в гущі подій. Сподіваюся, цього не буде.

Війна проти України змусила фінську владу екстрено шукати додаткові чинники для безпеки країни - зокрема вступ до НАТО. Остаточне рішення уряд має оголосити вже найближчим часом і з високою імовірністю воно буде позитивним. Тим часом Гельсінкі усіляко підтримує Україну. Нині схвалено постачання чергової партії озброєння для ЗСУ. Попри те, що раніше держава дотримувалася політики непостачання зброї до зон бойових дій. Також країна передала гуманітарної допомоги на мільйони євро. А ще прихистила близько 20 тисяч українців.