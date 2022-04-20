У Бучанському районі викрили підлітка, який шпигував для окупантів [ Редагувати ]
Неповнолітнього мешканця Бучанського району Київщини підозрюють у передачі ворогу інформації про Збройні сили України. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
За даними слідства, в період тимчасової окупації села на території Бучанського району Київської області 17-річний місцевий мешканець добровільно перейшов на бік ворога.
Він передавав представникам російської армії відомості про мешканців села, магазини та будинки, де можуть зберігатися цінні речі, а також іншу інформацію, за що отримував матеріальну винагороду та привілеї від окупантів.
Крім того, підозрюваний разом з військовослужбовцями збройних сил РФ проник до одного з будинків на території села, звідки вони таємно викрали чуже майно.
Неповнолітньому мешканцю Київщини повідомлено про підозру в державній зраді та таємному викраденні чужого майна. Молодику загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років.
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