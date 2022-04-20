Авіабомбу в Ірпені знешкодили без жертв і руйнувань [ Редагувати ]
В місті Ірпені Київської області сапери знешкодили потужну авіаційну бомбу, яку сьогодні виявили в районі шпиталю.
Про це повідомляє мер міста Олександар Маркушин.
За його словами, авіабомбу знешкодили. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.
"Хлопці спрацювали дуже професійно! Дякую нашим саперам! Сподіваюся, більше не буде таких знахідок, але маємо залишатися вкрай обережними", - написав мер.
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