У Німеччині закликають піти у відставку прем'єра землі Мекленбург-Передня Померанія. Мануелу Швезіг звинувачують у лобіюванні інтересів Кремля. Про які проекти йде мова - Тетяна Логунова розкаже.

Яскрава блондинка і зірка Соціал-демократичної партії Німеччини. А ще одна із небагатьох жінок, що керують німецькими регіонами. Вже п'ять років Мануела Швезіг - прем'єрка землі Мекленбург-Передня Померанія. Вперше вона виграла вибори на чолі місцевих есдеків у 2017-го, рік тому - без проблем переобралася.

Мануела Швезіг:

Ми хочемо і надалі економічно розвивати наш регіон, забезпечувати людей робочими місцями та гідними зарплатами. Ми за соціальну згуртованість та захист довкілля. Це три наші великі цілі.

Досягти своїх цілей фрау Швезіг планувала, серед іншого, завдяки запуску другого "Північного Потоку". Саме на землі Мекленбург-Передня Померанія будували величезний термінал - кінцеву станцію спірного газогону, що з'єднував Росію з Німеччиною. Проєкт прем'єрка усіляко підтримувала. І постійно повторювала - це бізнес, а не політика.

Мануела Швезіг:

Щоб хто не думав, про "Північний Потік-2", це законно затверджений і дозволений проєкт. І це неприйнятно, що компаніям, які беруть у ньому участь, погрожують санкціями. Вони не повинні ставати іграшками глобальних політичних інтересів.

Позицію щодо другого "Потоку" Швезіг згодом кардинально змінила. Утім сталося це лише після нападу Росії на Україну.

Не знала, не думала, фатально помилялася. Кілька тижнів тому фрау Швезіг заявила: німецьким політикам і їй особисто не варто було підтримувати будівництво газогону. У щирість прем'єрки можливо хтось би і повірив. Аж раптом німецькі ЗМІ опублікували розслідування про зв'язки фрау Швезіг із Росією.

До рук журналістів потрапила переписка фрау Швезвіг з представниками компанії-оператора другого північного "Потоку". Сотні електронних листів не залишають жодного сумніву - прем'єрка не просто лобіювала проєкт, а навіть узгоджувала з дочкою "Газпрому" свої публічні промови. А ще - на гроші російського монополіста земельний уряд заснував екологічну організацію. Її активісти тільки те й робили, що пояснювали: "російська труба" абсолютно безпечна для довкілля.

Звинувачення на адресу фрау Швезіг тепер перевірятиме спеціальна комісія. Утім, політичні опоненти соціал-демократки радять їй не чекати. І піти з посади за власним бажанням.