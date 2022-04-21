Генштаб озвучив плани окупантів на Херсонщині [ Редагувати ]
Генеральний штаб Збройних сил України надав оперативну інформацію про стан справ в окупованих районах Херсонської області. Російські загарбники намагаються закріпитися в регіоні.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.
Окупаційна влада Херсонщини оголосила мобілізацію чоловіків. Окрім того, місцевим мешканцям заборонили рух між населеними пунктами.
"Крім того, за наявною інформацією, на 1 травня в зайнятій Російською Федерацією частині Херсонщини сплановано проведення так званого "референдуму". А у період 2-10 травня – "перепис населення"", – йдеться в повідомленні.
по темі
Верховна Рада збільшила резервний фонд державного бюджету на 2022 рік на 200 млрд гривень за рахунок запозичень
В Ізюмському районі Харківської області українські військові знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34
На Луганщині Збройні сили України знищили загін лівійців та сирійців. Про це в інтерв’ю "Радіо НВ" заявив секретар РНБО Олексій Данілов
В четвер, 21 квітня, Генеральний штаб ЗСУ дає оперативну інформацію станом на 06:00 щодо російського вторгнення
Вранці 20 квітня в окупованому Херсоні за незрозумілих обставин був розстріляний Валерій Кулешов. Про це повідомив радник глави МВС України Антон Геращенко