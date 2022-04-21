Генеральний штаб Збройних сил України надав оперативну інформацію про стан справ в окупованих районах Херсонської області. Російські загарбники намагаються закріпитися в регіоні.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Окупаційна влада Херсонщини оголосила мобілізацію чоловіків. Окрім того, місцевим мешканцям заборонили рух між населеними пунктами.

"Крім того, за наявною інформацією, на 1 травня в зайнятій Російською Федерацією частині Херсонщини сплановано проведення так званого "референдуму". А у період 2-10 травня – "перепис населення"", – йдеться в повідомленні.