Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі розповів, що у США розробили нову систему безпілотників Phoenix Ghost для потреб України.

Зокрема, новий пакет допомоги США для України включає понад 121 систему Phoenix Ghost.

"Це було швидко розроблено ВПС у відповідь саме на українські вимоги. Він забезпечує можливості, аналогічні до безпілотних систем серії Switchblade - аналогічні можливості, але не точні", - сказав прес-секретар Пентагону.

Кірбі також сказав, що нова система вимагатиме "деякої мінімальної підготовки для досвідчених операторів БПЛА". Також Міністерство оборони США вже працює над цими вимогами з українськими військовими.

Крім того, щодо гаубиць у новому пакеті допомоги, вони будуть використані для оснащення п’яти додаткових українських батальйонів. Кірбі сказав, що вони надаються відповідно до українських потреб для ведення бойових дій у регіоні Донбасу, які триватимуть "у найближчі дні та тижні".