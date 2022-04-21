США розробили систему безпілотників спеціально для потреб України [ Редагувати ]
Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі розповів, що у США розробили нову систему безпілотників Phoenix Ghost для потреб України.
Зокрема, новий пакет допомоги США для України включає понад 121 систему Phoenix Ghost.
"Це було швидко розроблено ВПС у відповідь саме на українські вимоги. Він забезпечує можливості, аналогічні до безпілотних систем серії Switchblade - аналогічні можливості, але не точні", - сказав прес-секретар Пентагону.
Кірбі також сказав, що нова система вимагатиме "деякої мінімальної підготовки для досвідчених операторів БПЛА". Також Міністерство оборони США вже працює над цими вимогами з українськими військовими.
Крім того, щодо гаубиць у новому пакеті допомоги, вони будуть використані для оснащення п’яти додаткових українських батальйонів. Кірбі сказав, що вони надаються відповідно до українських потреб для ведення бойових дій у регіоні Донбасу, які триватимуть "у найближчі дні та тижні".
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