ЗСУ знищили два російських вертольоти Мі-8 [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Збройні Сили України збили російський вертоліт Мі-8. Зазначається, коли по ворожий екіпаж прилетів інший гвинтокрил, то українські воїни його знищили.
Про це повідомляє командування десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Зокрема, українським військовим у знищенні вертольоту допоміг переносний зенітно-ракетний комплекс Stinger.
"Згодом інший російський вертоліт, намагаючись евакуювати можливо вцілілий екіпаж, був успішно знищений нашими бойовими побратимами з підрозділу морської піхоти", - йдеться у повідомленні.
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