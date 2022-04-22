Американський актор Ніколас Кейдж вперше за останні 14 років взяв участь у записі ток-шоу. Кінозірка прийшла на шоу Джиммі Кіммела Jimmy Kimmel Live, передає TooFab.

Зокрема Кейджа спитали щодо чуток про його численні епатажні покупки. Кейдж визнав, що одного разу купив двоголову змію.

Мені довго снилися двоголові орли. Якось після такого сну мені зателефонував менеджер і сказав, що йому зателефонували та розповіли, що знайшли двоголову змію, яка могла б мене зацікавити... Вони билися. Одна голова домінувала над іншою. Навіщо! Шлунок у них був один. Але доводилося поміщати лопатку між двома головами, щоб їх годувати, це було дивно.

Вартість змії Кейдж не назвав, але додав, що віддав рептилію до зоопарку, де та прожила перед смертю 14 років.

Нагадаємо, що племінник знаменитого режисера Френсіса Форда Копполи Ніколас Кейдж за свою кар'єру зіграв понад 100 ролей у кіно.

За роль у психологічній драмі Майка Фіггіса "Залишаючи Лас-Вегас" (1984) Кейдж був відзначений преміями "Оскар" і "Золотий глобус" як найкращий актор.

Раніше повідомлялося, що Ніколас Кейдж зіграє Дракулу у новій екранізації Брема Стокера.