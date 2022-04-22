росія з суботи бере під контроль Олешки – мер [ Редагувати ]
Мер Олешок Херсонської області Євген Рищук повідомив, що з 23 квітня російські війська беруть на себе контроль та відповідальність за місто.
"Від завтрашнього дня вже повністю РФ бере на себе контроль та відповідальність за місто. Зараз вони посилено шукають представника, який б очолив місто. Не знаю, прізвищ поки не називають. Дивіться, у комендантську годину зайвий раз не ходіть, щоб не було неприємних наслідків", - каже він.
За словами Рищука, патрулювання у місті вже здійснюється російськими військами.
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