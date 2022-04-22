Опубліковано перше фото з місця падіння літака Ан-26. Він впав сьогодні в Запорізькій області, здійснюючи технічний рейс.

Про це повідомляє на прес-центр Запорізької ОВА.

"Подробиці щодо падіння літака АН-26! Перше фото з місця подій", - написали в ОДА.

Нагадаємо, сьогодні в Запорізькій області впав літак Ан-26, який виконував технічний рейс.

Згодом стало відомом, що внаслідок падіння літака Ан-26 у Запорізькій області є загиблий та двоє поранених. Зараз кількість екіпажу та причини падіння повітряного судна все ще з'ясовуються.