З'явилося перше фото з місця падіння літака Ан-26 [ Редагувати ]
Опубліковано перше фото з місця падіння літака Ан-26. Він впав сьогодні в Запорізькій області, здійснюючи технічний рейс.
Про це повідомляє на прес-центр Запорізької ОВА.
"Подробиці щодо падіння літака АН-26! Перше фото з місця подій", - написали в ОДА.
Нагадаємо, сьогодні в Запорізькій області впав літак Ан-26, який виконував технічний рейс.
Згодом стало відомом, що внаслідок падіння літака Ан-26 у Запорізькій області є загиблий та двоє поранених. Зараз кількість екіпажу та причини падіння повітряного судна все ще з'ясовуються.
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