Окупанти обстріляли підприємство під Харковом: момент потрапив на відео [ Редагувати ]
Сьогодні, 22 квітня, російські військові обстріляли одне із підприємств у селищі міського типу Коротич неподалік Харкова. Внаслідок атаки є поранені.
Інформацію підтвердив директор Центру екстреної медичної допомоги регіону Віктор Забашта. Він зазначив, що постраждалих госпіталізували до лікарні.
Внаслідок обстрілу російськими військами селища Коротич під Харковом на терміналі одного із підприємств спалахнула масштабна пожежа. П'ятеро людей поранені.
"Людей доправили до лікарні, загрози їхнім життям немає", – розповів Забашта.
Пізніше стало відомом, що це був ракетний удар.
"Ракета потрапила до відділення "Нової пошти", - йдеться в повідомленні очевидців.
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