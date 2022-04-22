Щодо відмови Німеччини від російського вугілля та нафти - ясність вже є.

Справжня ціна російських газу та нафти. Українки Берліна влаштували шокуючу акцію біля дверей Міністерства економіки Німеччини. Вимагаючи від політиків негайно запровадити ембарго на імпорт російських енергоресурсів. Тетяна Логунова розкаже більше.

Зв'язані руки, закривавлений одяг, на головах - чорні мішки. Біля Міністерства економіки Німеччини - акція протесту, на яку навіть дивитися боляче. Десятки жінок показують, що з українками та українцями роблять російські кати, вбивці та ґвалтівники. І вимагають негайно припинити імпорт всіх енергоресурсів з Росії.

Єва, учасниця акції протесту:

Ми вимагаємо сьогодні ембарго. Для нас дуже важливо продовжувати говорити, продовжувати акцентувати на цьому увагу. Тому що це і є фінансування саме війни, саме бомбардувань, вбивств, ґвалтувань жінок, дітей та чоловіків.

Щодо відмови Німеччини від російського вугілля та нафти - ясність вже є. Країна планує припинити імпорт до кінця цього року. Цей дедлайн вкотре підтвердила головна дипломатка Німеччини Анналена Бербок після зустрічі з міністрами закордонних справ Литви, Латвії та Естонії.

Анналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини:

Ми зробили багато помилок в енергетичній сфері. Минуле - не повернути, але ми можемо припинити імпорт російських енергоресурсів. До літа ми повністю відмовимося від вугілля та вдвічі зменшимо закупівлі нафти. А до кінця року - вийдемо на нульові показники.

З російським газом все складніше. Прожити без нього - за оцінками німецького уряду - країна зможе через рік, а то і півтора. Ну а поки політики просять жителів країни зменшити споживання блакитного палива. Щоб прискорити цей процес. Себастіан Цюгер із Кельна дослухався і готує тепер не на газовій, а на індукційній електроплиті.

Себастіан Цюгер, житель Кельна:

Це, безумовно, найпростіший спосіб зменшити споживання газу. Це проста плита, така сама в нас стоїть на дачі. До речі, кава готується набагато швидше, ніж на газовій.

А от як без газу нагріти воду у ванній - пан Цюгер ще думає.

Себастіан Цюгер, житель Кельна:

Ми любимо приймати ванну, а у нашому випадку - це користування водонагрівачем. Тобто, щоб заощадити газ, треба не митися. Зараз ми вирішуємо, що робити. Можливо варто встановити теплообмінник?

За даними соціологів, нині енергоресурси заощаджує кожен десятий німець. Одні - на знак протесту проти війни в Україні, інші - щоб зекономити на комірному.