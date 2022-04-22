Балет заради життя. У Берліні відбувся унікальний гала-концерт зірок світового масштабу на підтримку України. Виступити на великій сцені колег запросила прима Берлінського державного балету, українка Яна Саленко. Подробиці - в матеріалі Тетяни Логунової.

На сцені вона зірка і прима Берлінського державного балету. Поза нею - українка, яка виросла у Києві. Вже майже два місяці Яна Саленко ледь стримує сльози, говорячи про рідну країну та свій проект на її підтримку.

Яна Саленко, прима-балерина Берлінського державного балету (говорить, потім зривається на сльози):

Эта идея произошла мгновенно. Мой папа, он до сих пор в Киеве и остается там. Моя цель - забота, может я его больше не увижу, хотя я надеюсь, что все будет хорошо. Моя любовь, моя забота…

"Балет заради життя" - це благодійний гала-концерт, який Яна с однодумцями почали готувати у перші дні війни. Шукали зал, а паралельно запрошували зірок світового масштабу, графіки яких розписані на роки вперед. Прилетіти до Німеччини і виступити на знак солідарності з українцями без жодних гонорарів погодилися солісти найвідоміших європейських театрів.

Яна Саленко, прима-балерина Берлінського державного балету:

Кто мог - все дали согласие. Мы приедем, мы поможем, мы хотим быть частью помощи.

Не запрошували тільки росіян.

Нічого російського. На сцені - жодного артиста чи артистки балету з Росії. Жодного виступу, який би поставив російський хореограф. І жодного музичного твору російського композитора. Це була принципова позиція організаторів гала-концерту.

Вечір на підтримку України почався з гімну у виконанні Віктора Рудя - соліста Берлінської та Гамбурзької опер. А потім на сцені царював лише його величність балет.

Майже три години концерту. Виступи провідних солістів європейських театрів. Мікс класичного балету та модерну. Повний зал. Серед глядачів - політики, дипломати та жителі Німеччини, які захотіли підтримати Україну.

Андрій Мельник, посол України в Німеччині:

Ми хочемо показати німецькій публіці, що Україна була, є і залишатиметься великою європейською культурною нацією. І те, що ми попри війну, попри цю темінь, яка огортає нашу державу, ми всім демонструємо, що ми не втрачаємо надії. Навпаки, ми випромінюємо впевненість, що ми переможемо у цій війні.

Усі кошти, зібрані на благодійному концерті, передадуть українцям, постраждалим від війни.