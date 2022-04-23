Вашингтон та Брюссель обговорюють можливі кроки щодо зниження доходів росії від постачання нафти до Євросоюзу. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Переговори представників США та ЄС спрямовані на пошук можливостей "завдати якомога сильнішого удару" по доходах рф. Як потенційна міра розглядається повна відмова від російської нафти, проте представники американської адміністрації побоюються, що це призведе "до зльоту цін на нафту і зростання доходів Кремля".

Поряд з відмовою від постачання енергоносія вивчається можливість застосування розрахункового механізму, який, як передбачається, дозволив би "стримати виручку росії" від експорту нафти з початку вторгнення до України.

Крім того, представники США та ЄС розглядають варіант із встановленням цінового порога на постачання енергоносія з рф.

За інформацією Politico, ЄС планує запровадити новий, шостий пакет санкцій проти Росії на початку наступного тижня. Видання стверджує, що обмеження торкнуться імпорту російської нафти та банки - їх можуть відключити від SWIFT.

Нагадаємо, що Австрія припинила імпорт і переробку нафти з росії.