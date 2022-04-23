Люди, які дивом вирвалися з окупованого Маріуполя, розповідають, на що перетворив його "русский мир".

Ми вирвалися дивом звідти, з цього пекла. Маріуполя нема. У дворах одні могили та хрести стоять.

Привозили кацапи гуманітарну допомогу: літр молока на сорок людей, півтора літра води на десять осіб.

У Маріуполі кацапи вбивають людей ні за що і якщо світ не вживе заходів, Запоріжжя чекає на те саме.

Від дев'ятиповерхівки залишилася тільки яма. Ми з дружиною та тестем здебільшого у підвалі жили.