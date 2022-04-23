"Маріуполя немає, у дворах одні могили та хрести": евакуйовані жителі розповіли про ситуацію в місті (відео) [ Редагувати ]
Люди, які дивом вирвалися з окупованого Маріуполя, розповідають, на що перетворив його "русский мир".
Ми вирвалися дивом звідти, з цього пекла. Маріуполя нема. У дворах одні могили та хрести стоять.
Привозили кацапи гуманітарну допомогу: літр молока на сорок людей, півтора літра води на десять осіб.
У Маріуполі кацапи вбивають людей ні за що і якщо світ не вживе заходів, Запоріжжя чекає на те саме.
Від дев'ятиповерхівки залишилася тільки яма. Ми з дружиною та тестем здебільшого у підвалі жили.
Нагадаємо, що під Маріуполем виявили ще одну братську могилу.
по темі
Незважаючи на значну перевагу у кількості військ, російські окупанти не можуть взяти український Маріуполь. Тому хочуть зрівняти з землею завод "Азовсталь", де тримають оборону наші бійці. Про це свідчать перехоплення розмов СБУ
Британська військова розвідка попереджає про можливість застосування Росією фосфорних боєприпасів у Маріуполі, який перебуває в облозі
Полк "Азов" виклав у мережу нове відео з катакомб комбінату "Азовсталь" у заблокованому ворогом Маріуполі. У підвалі в основному жінки та діти - від немовлят до підлітків 14 років
На фронті Луганщини ворог наступає за трьома напрямками - Рубіжне, Попасна, Новотошківське
З підконтрольної території Донецької області виїхали майже три чверті населення. Наразі там залишилося майже 430 тисяч осіб. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону