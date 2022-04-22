Поблизу села Виноградне біля Маріуполя зафіксували нове масове поховання місцевих жителів.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. На зараз. Військові злочини. Нами отримано нову інформацію про масове поховання загиблих маріупольців в намаганні приховати наслідки військових злочинів", - написав Андрющенко.

Зазначається, що братську могилу виявили у Лівобережному районі біля кладовища села Виноградне.

За його словами, це знов підтверджує те, що окупанти влаштовують збирання, поховання та кремацію загиблих маріупольців в кожному районі міста.

"Орієнтовне місце влаштування масового поховання позначили на карті. Як і попереднього разу звертаємось до журналістської спільноти для фіксації через стільникові знімки розташування могильнику", - зазначив радник.