Під Маріуполем виявили ще одну братську могилу [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Поблизу села Виноградне біля Маріуполя зафіксували нове масове поховання місцевих жителів.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Маріуполь. На зараз. Військові злочини. Нами отримано нову інформацію про масове поховання загиблих маріупольців в намаганні приховати наслідки військових злочинів", - написав Андрющенко.
Зазначається, що братську могилу виявили у Лівобережному районі біля кладовища села Виноградне.
За його словами, це знов підтверджує те, що окупанти влаштовують збирання, поховання та кремацію загиблих маріупольців в кожному районі міста.
"Орієнтовне місце влаштування масового поховання позначили на карті. Як і попереднього разу звертаємось до журналістської спільноти для фіксації через стільникові знімки розташування могильнику", - зазначив радник.
по темі
Російські окупанти продовжують завдавати бомбові удари по Маріуполю, всупереч наказу путіна
Зеленський схвильований станом справ у заблокованому Маріуполі
Україна третій день поспіль не може узгодити з російською стороною гуманітарні коридори
За словами російського коміка, ми живемо в непростий час, є свідками та очевидцями найбільшої людської трагедії
Україні потрібні системи ППО/ПРО, ракети, протитанкові засоби