У Тернополі водійка в’їхала в Катедральний собор в центрі міста. В результат інциденту потерпілих немає. Про це повідомляє обласна поліція.

23 квітня близько 00.40 до співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від священнослужителя Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці (УГКЦ) про те, що всередину храму в’їхав автомобіль.

Виїхавши на виклик, працівники поліції встановили, що 35-річна жителька Тернополя, керуючи автомобілем марки Audi, знісши центральні металеві двері Катедрального собору, заїхала всередину культової споруди та пошкодила церковне майно.

Рятувальники з допомогою лебідки, відбуксирували автомобіль з приміщення храму. Водійку медики госпіталізували до одного із медзакладів. Автомобіль вилучено та поміщено на арештмайданчик.

Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Чи була жінка п'яною, не повідомляється.